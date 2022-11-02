GALATASARAY HABERLERİ - "Bazı futbolcular Okan Buruk'un yazışmalarını paylaşıyor"
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Okan Buruk kadroları WhatsApp grubuna atıyor. Muhtemelen bazı futbolcular bunu medya ile paylaşıyor." dedi. (GS spor haberi)
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