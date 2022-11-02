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GALATASARAY HABERLERİ - "Bazı futbolcular Okan Buruk'un yazışmalarını paylaşıyor"

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Okan Buruk kadroları WhatsApp grubuna atıyor. Muhtemelen bazı futbolcular bunu medya ile paylaşıyor." dedi. (GS spor haberi)

02 Kasım 2022 | 15:09
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