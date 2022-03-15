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Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası Nevzat Dindar: Domenec Torrent oyunculara mesajı vermiş

Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi maçı sonrası A Spor yorumcusu Nebzat Dindar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Torrent takımı Barcelona maçından sonra çok iyi hazırlamış. Çıkardığı ilk 11 ile oyuncularına da galibiyet istediği mesajını verdi." dedi.

15 Mart 2022 | 09:13
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