Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası Nevzat Dindar: Domenec Torrent oyunculara mesajı vermiş
Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi maçı sonrası A Spor yorumcusu Nebzat Dindar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Torrent takımı Barcelona maçından sonra çok iyi hazırlamış. Çıkardığı ilk 11 ile oyuncularına da galibiyet istediği mesajını verdi." dedi.
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