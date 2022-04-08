Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu:Hiç bu kadar dibe vurmamıştı
Galatasaray’da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk'ün açıklamalarının ardından başkanlık için resmi başvurusunu yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, "Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. Hiç bu kadar dibe vurmamıştı." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:01
Eşref Hamamcıoğlu:Hiç bu kadar dibe vurmamıştı 08 Nisan 2022 | 12:00
00:42
Derbide gözler Kerem'de! Oynama şansı... 08 Nisan 2022 | 12:00
01:46
G.Saray'da seçim iptal olacak mı? 07 Nisan 2022 | 12:00
01:18
Uluç'tan derbi sözleri! "Ruh yok" 07 Nisan 2022 | 12:00
01:21
Uluç: G.Saray kimsenin umurunda değil! 07 Nisan 2022 | 12:00
00:59
Uluç'tan adaylara sert sözler! "Bir kesimin kuklası" 07 Nisan 2022 | 12:00
01:44
İşte Aslan'ın derbi planı! Kerem Mohamed... 07 Nisan 2022 | 12:00
02:18
G.Saray'da mali genel kurul iptal mi ediliyor? 07 Nisan 2022 | 12:00