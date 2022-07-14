GALATASARAY HABERİ: Şok sözler! "Onları izlemek istemiyorum"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Ben Ömer Bayram ve Aytaç'ı izlemek istemiyorum Galatasaray'da, defalarca söyledim. Emre Akbaba Graz maçına kaptan çıkıyor. İkinci yarı Ömer Bayram giriyor, kaptanlık bandını alıyor. Senin Emre Akbaba kadar Galatasaray'a katkın olmuş mu? Allah aşkına ya!" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Şok sözler! "Onları izlemek istemiyorum" 14 Temmuz 2022 | 12:00
05:49
Cenk Ergün'den Joao Pedro açıklaması! 13 Temmuz 2022 | 12:00
01:28
Yıldız isme sert eleştiri! "G.Saray seviyesinde değil" 13 Temmuz 2022 | 12:00
00:13
Kerem ve van Aanholt arasında gerginlik! 12 Temmuz 2022 | 12:00
02:28
Eren Aydın'dan Gomis sözleri! 12 Temmuz 2022 | 12:00
01:09
Emin Bayram mesajı verdi! "Kalıcı ve kaptan olmak istiyorum" 12 Temmuz 2022 | 12:00
01:57
Çarpıcı Mesut Özil yorumu! "G.Saray'ın yerinde olsam..." 11 Temmuz 2022 | 12:00
01:54
Transferi canlı yayında duyurdu! "En az bir belki iki" 10 Temmuz 2022 | 12:00