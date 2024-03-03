Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali için yabancı hakem yorumu! "İşin içinden çıkamayız"
Süper Kupa finali 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak. Bazı isimler zorlu mücadele için yabancı hakem istedi. A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer, yabancı hakem eleştirisinde bulundu. İşte detaylar...
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