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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali için yabancı hakem yorumu! "İşin içinden çıkamayız"

Süper Kupa finali 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak. Bazı isimler zorlu mücadele için yabancı hakem istedi. A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer, yabancı hakem eleştirisinde bulundu. İşte detaylar...

03 Mart 2024 | 09:37
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