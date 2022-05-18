GALATASARAY HABERİ... Canlı yayında açıkladı: Dursun Özbek - Fatih Terim serüveni yeniden başlıyor mu?
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'da yaşanan gelişmelere dair flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, "Aklın yolu bir, muhtemelen yarım kalan hikaye devam edecek. Yeni bir "nerede kalmıştık?" serüveni başlayacak gibi duruyor." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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