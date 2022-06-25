Abdülkerim Bardakcı Galatasaray için İstanbul'da
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler... (GS spor haberi)
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