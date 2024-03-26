GALATASARAY HABERİ: Flaş Icardi sözleri! "Tam 8 penaltısı verilmedi"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Sezon boyunca Mauro Icardi'nin tam 8 net penaltısı verilmedi! Bu Hugh Dallas denen adam kaç yaşında ya! Bu ülke Dallas'a mı kaldı?" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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