Dursun Özbek'i eleştirdi! "Söylediklerinden pişmanlık duyuyor!"
Son dakika spor haberi: Dursun Özbek, basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. Özbek'in konuşmalarını A Spor yorumcusu Onur Özkan değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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