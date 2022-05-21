GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim ve Domenec Torrent'e sert eleştiri! "Krizi yönetemediler"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Galatasaray'ın Antalyaspor maçı değerlendirdi. Kapsal, "Galatasaray bu sezon krizi yönetemedi. Fatih Terim de Domenec Torrent de fark yaratamadı. İkisi de kriz yönetimini yapamadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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