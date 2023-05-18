GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk gerçeğini açıkladı! "İstanbulspor maçı sonrası..."
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaplan, "İstanbulspor maçı sonrası Okan Buruk hariç herkeste bir kutlama havası vardı. Okan Buruk temkini elden bırakmıyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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