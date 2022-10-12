GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray'da değersizleştirme var"
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün gündemine ilişkin konuşan Akcan, "Galatasaray'da bazı futbolcuların değersizleştirildiklerini söylemem lazım. Seferovic ve Van Aanholt onlardan ikisi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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