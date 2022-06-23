GALATASARAY HABERİ: Domenec Torrent'e sert sözler! "Bakalım hangi kulüpte görev yapacak?"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Tüzemen, "Domenec Torrent, bakalım hangi kulüpte görev yapacak? Işıtan Gün, bir güzellik yapsın da kendisini Fortuna Sittard'ın başına getirsin" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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