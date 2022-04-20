GALATASARAY HABELERİ - Dikkat çeken Galatasaray sözleri! "Sanki tek suçlu Domenec Torrent"
Sezonu kötü geçiren Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna erken veda etmişti. Aslan bu süreçte UEFA Avrupa Ligi gurubundan yenilgisiz lider çıktıktan sonra Barcelona'ya karşı turu kaybetmişti. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, kötü gidişatın Domenec Torrent'e mal olması hakkında konuştu. Şahinoğlu, "Galatasaray camiası Torrent ile devam edilmemesini istiyor. Haksız da değiller çünkü bir şey katmadı. Ancak tek sorumlu Torrent değil. Tek sorumlu Torrent'miş gibi yansıtılması da doğru değil. Sezon başında takımı Torrent çalıştırmadı. Bu transferleri Torrent yapmadı. Galatasaray devre arası kamp mı yaptı? Sanki Galatasaray'ı bu duruma Torrent getirdi." dedi. | Galatasaray sözleri (GS spor haberi)
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