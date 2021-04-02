Galatasaray Gedson Fernandes ile devam etmek istiyor

Galatasaray, Portekizli Gedson Fernandes'i 500 bin Euro karşılığında Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralamıştı. Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Fernandes için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşmüş ve anlaşma sağlanmıştı. Terim'in beğenisi kazanan Fernandes'in önümüzdeki sezon daha ciddi katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

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