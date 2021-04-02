02 Nisan 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Gedson Fernandes ile devam etmek istiyor
Galatasaray, Portekizli Gedson Fernandes'i 500 bin Euro karşılığında Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralamıştı. Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Fernandes için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile görüşmüş ve anlaşma sağlanmıştı. Terim'in beğenisi kazanan Fernandes'in önümüzdeki sezon daha ciddi katkı sağlayabileceği düşünülüyor.
02.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Dikkat çeken Belözoğlu sözleri! "Tekmeye kafa sokan..."
- Serdar Sarıdağ: "MHK İstediği Hakemi İstediği Maça Atar Ama Zamanlaması Çok Yanlış" / Son Sayfa
- Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! "Ben F.Bahçe'nin kendisiyim"
- Yıldırım'dan Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"
- Hıncal Uluç ile Baş Başa - 01/04/2021
- Yıldırım'dan Koç'a cevap! "Ben kimseyle tavla oynamadım"
- Uluç'tan Belözoğlu yorumu! "Ali Koç dahi..."
- Fenerbahçe'de corona virüsü önlemleri artırıldı
- Dikkat çeken Belözoğlu sözleri! "Tekmeye kafa sokan..."
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig