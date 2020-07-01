01 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray frikik golüne hasret

Galatasaray, Süper Lig'deki son frikik golünü, 2 yıl 6 ay önce 2017-2018 sezonunun 17. haftasında atabildi. Sahasında Göztepe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoperi Maicon'un 70. dakikada attığı frikik golünün ardından bir daha aynı şekilde ağları havalandırmayı başaramadı.
01.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray frikik golüne hasret Galatasaray frikik golüne hasret 01.07.2020
Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü 01.07.2020
Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? Falcao Trabzonspor maçında oynayacak mı? 01.07.2020
Keşke Terim Emin Bayram'ı Antep maçında da oynatsaydı "Keşke Terim Emin Bayram'ı Antep maçında da oynatsaydı" 30.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da hazırlık süreci sorgulanıyor Galatasaray'da hazırlık süreci sorgulanıyor 30.06.2020
Galatasaray ligde galibiyeti unuttu Galatasaray ligde galibiyeti unuttu 30.06.2020
Galatasaray'da Emin Bayram göze girdi Galatasaray'da Emin Bayram göze girdi 30.06.2020
Mert Hakan transferi konusunda G.Saray sınıfta kalmıştır "Mert Hakan transferi konusunda G.Saray sınıfta kalmıştır" 30.06.2020
Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor "Fatih Terim yanındaki yardımcı hocaların parlamasını istemiyor" 29.06.2020
Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu "Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu" 29.06.2020
Falcao ve Lemina Trabzonspor maçında oynayacak mı? Falcao ve Lemina Trabzonspor maçında oynayacak mı? 29.06.2020
Kritik maçta kazanan yok Kritik maçta kazanan yok 29.06.2020
Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi 29.06.2020
G.Saraylı oyuncu için olay sözler! Güven vermiyor G.Saraylı oyuncu için olay sözler! "Güven vermiyor" 28.06.2020
Galatasaray stada hareket etti Galatasaray stada hareket etti 28.06.2020
G.Saray Başakşehir'i yenerse kartlar yeniden dağıtılır "G.Saray Başakşehir'i yenerse kartlar yeniden dağıtılır" 27.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gidiyor
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Bedavaya geliyor...
Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...
Transfer savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya
Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde kötü haber! Resmen açıkladı
Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! 6 yıldız birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör