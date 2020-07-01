01 Temmuz 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray frikik golüne hasret
Galatasaray, Süper Lig'deki son frikik golünü, 2 yıl 6 ay önce 2017-2018 sezonunun 17. haftasında atabildi. Sahasında Göztepe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoperi Maicon'un 70. dakikada attığı frikik golünün ardından bir daha aynı şekilde ağları havalandırmayı başaramadı.
01.07.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın Kalan Maçlarında Emin Bayram Oynamalı" / 90'A Full / 30.06.2020
- "Bir şeyler yapamadığım için üzgünüm"
- Yeni dönemde okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
- Yeni dönemde okullar açılacak mı? Bakan Koca açıkladı
- Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü
- Fenerbahçe'den Kaan Ayhan harekatı
- Galatasaray frikik golüne hasret
- Arda Turan - Portre
- Serdar Sarıdağ: "Ersun Yanal Fenerbahçede Kalsaydı Takım Bundan Kötü Olmazdı" /Son Sayfa/ 01.07.2020
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! ��şte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı