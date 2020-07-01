Emre Bol: Ömer Bayram Emre Belözoğlu ile görüştü

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber'de Süper Lig'in gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram'ın Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

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