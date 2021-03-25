25 Mart 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu
Galatasaray son dakika haberleri: Son zamanlarda gündem olan 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Fenerbahçe camiasına en ufak laf etmem ama camialarla, yönetimler farklıdır. Bir yönetimin yaptığı ağır hatayı ben camiaya yüklemem. 29 şampiyonlukla ilgili şu anda başvuru yapmaları bilinçli. Çünkü o kadar kırılgan bir camia ki, üflesen uçuyor." dedi. (GS spor haberleri)
25.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray'dan flaş F.Bahçe başvurusu!
- Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti
- UEFA'dan Beşiktaş'a Koşullu Ceza! Serdar Sarıdağ Detayları Açıkladı / Son Sayfa / 25.03.2021
- Serdar Sarıdağ: "Erol Bulut'u Göndererek Sorunları Halının Altına Süpürmeyin" / Son Sayfa/25.03.2021
- Kartal UEFA'nın kararı sonrası ne yapacak?
- Şenol Güneş'ten maç sonu açıklaması!
- F.Bahçe'ye flaş öneri! "Erol Bulut gidecekse..."
- Başkan Erdoğan A Milli Takım'ı tebrik etti
- F.Bahçe'ye flaş öneri! "Erol Bulut gidecekse..."
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig