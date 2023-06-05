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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'den flaş hareket! Derbinin hemen ardından...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray şampiyon çıktığı maçta ezeli rakibini 3-0 devirdi. Sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, derbinin bitmesinin ardından kutlamalara katılmadan stattan ayrıldı. İşte o anlar... | Galatasaray Fenerbahçe derbi haberleri (GS FB spor haberi)

05 Haziran 2023 | 10:32
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