Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? | G.Saray-F.Bahçe CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Sarı-kırmızılılar dev derbiyi kazanarak şampiyonluk kupasını kaldıracağı maçta çifte sevinç yaşamak istiyor. Deplasmanda rakibine 8 sezondur mağlup olmayan sarı-lacivertliler de bu seriyi devam ettirip ligde 2. sırayı korumanın peşinde... Peki; Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İki takımdan son gelişmeleri A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul ve Furkan Yıldız aktardı. | Galatasaray Fenerbahçe derbi haberleri (GS FB spor haberi)
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