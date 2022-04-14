GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray ve Fenerbahçe'de James Rodriguez savaşı! "Geldiği takımı uçurur"
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer savaşına daha girdi. Dünyaca ünlü oyuncu James Rodriguez James için karşı karşıya gelen iki kulüp oyuncu ile anlaşmaya çalışıyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, James'i değerlendirdi. Korkmaz, "Düşüşte olan bir oyuncu. Avrupa'da üst düzey bir takımın hücumuna bir şeyler katar ama ayak uyduramayabilir. Süper Lig seviyesinde ise bir takımı uçurur. Önümüzde Alex Teixeira örneği de var. Riskli bir transfer." dedi. | Galatasaray - Fenerbahçe haberleri (GS - FB spor haberi)
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