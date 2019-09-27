27 Eylül 2019, Cuma
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Mustafa Cengiz'e ceza yok
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, medyaya açıklamaları nedeniyle sevki gerçekleşen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ceza tayinine yer olmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulamadı.
27.09.2019
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı...
Medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e, ceza tayinine yer olmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmadı..
Ayrıca Göztepeli futbolcu Andre Poko, gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'dan 2 maç ceza aldı.
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