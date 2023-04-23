Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar ligde son 18 maçtan 17 galibiyetle ayrılırken, bu maçı da kazanıp en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkının azalmasını engellemek istiyor. Konuk takım ise ligde son 7 deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi. Peki; Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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