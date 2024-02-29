Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılıp yarı finale yükselmek istiyor. Peki; Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? A Spor muhabiri Emre Kaplan, mücadele öncesi tüm detayları aktardı.
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