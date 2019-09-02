02 Eylül 2019, Pazartesi
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Galatasaray Diagne'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, Galatasaray formasıyla 17 resmi karşılaşmada 11 gol 2 asistlik performans göstermişti.
02.09.2019
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