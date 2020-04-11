Galatasaray dünyada ilk 5'e girdi

Galatasaray, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada en çok etkileşim alan 5 kulüp arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin Twitter'daki etkileşimleri Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında 20 milyonu buldu.

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