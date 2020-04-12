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Galatasaray'da corona virüsü arası nasıl geçiyor? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programına canlı bağlanarak sarı-kırmızılı takımda corona virüsü arasının nasıl geçtiğini değerlendirdi.
12.04.2020
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