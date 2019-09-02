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Galatasaray'a bir dünya yıldızı: Falcao

Galatasaray'ın yeni transferi​ Radamel Falcao, üst düzey takımlarda skorer kimliğiyle önemli başarılara imza attı. İşte 2013 yılında 60 milyon ​Euro bonservis bedelini gören Falcao'nun kariyerinden satırbaşları...
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