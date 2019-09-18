Galatasaray Avrupa'da kazanmakta zorlanıyor

Şampiyonlar ​Ligi'nde Club Brugge'a konuk olacak Galatasaray, Avrupa'daki deplasman galibiyeti özlemini bitirmek istiyor. 2013-2014 sezonundaki ​Juventus galibiyetinin ardından 26 maça çıkan Galatasaray, yalnızca Benfica ve Lokomotiv Moskova'yı mağlup etti.

Galatasaray, Avrupa'da galibiyet hasretine Club Brugge karşısında son vermeyi hedefliyor.

Son yıllarda Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayan sarı kırmızılılar, son 26 karşılaşmada sadece iki kez kazanabildi.

Bu süreçte 16 kez rakiplerine yenilen sarı kırmızılılar, 8 müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 26 maçta kalesinde 49 gole engel olamazken, fileleri 20 defa havalandırdı.

Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında deplasmanlarda da kazanmakta zorlanıyor.

Son dış saha galibiyetini, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Schalke ile yaptığı maçta alan Galatasaray, sonrasında deplasmandaki 17 karşılaşmada hiç kazanamadı.

Sarı-kırmızılılar, bu dönemdeki 17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 3 beraberlik alabildi.

Galatasaray, sadece Juventus, Astana ve Benfica maçlarından beraberlik çıkardı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 5 müsabakada gol de bulamadı.

Son dış saha golünü 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde Lazio'ya atan Galatasaray, daha sonra konuk olduğu Benfica, Östersunds, Porto, Schalke ve Lokomotiv Moskova ağlarını sarsamadı.