Galatasaray Beşiktaş maçı sonrası Okan Buruk'a sert eleştiri! "Pozisyonu yoktu"
2024 Süper Kupa finalinde Galatasaray, Beşiktaş'a 5-0 gibi farklı bir skorla yenildi. A Spor yorumcusu Okan Koç, mücadele sonrası sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirdi. Koç, "Okan Buruk, çok riskli bir oyun sistemiyle oynuyor. Galatasaray’ın bugün pozisyonu yoktu." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara İstanbul'da! 04 Ağustos 2024 | 12:00
07:15
Galatasaray 0-5 Beşiktaş | ÖZET 04 Ağustos 2024 | 12:00
06:06
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Süper Kupa finalinin ardından konuştu! 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:27
GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:32
GOL | Galatasaray 0-5 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:51
GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
00:55
Icardi'den sonra Kerem de ofsayta takıldı! 03 Ağustos 2024 | 12:00
00:39
Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon... 03 Ağustos 2024 | 12:00