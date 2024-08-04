Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara İstanbul'da!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Norwich City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Gabriel Sara ile anlaştı. Yıldız oyuncu İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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