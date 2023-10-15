Galatasaray Beşiktaş derbisinde hangi forma ile sahaya çıkacak?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip dev derbi öncesi Cumhuriyet'in 100. yılı anısına forma çıkardı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Cimbom'un derbide bu forma ile sahaya çıkacağını ifade etti. | Galatasaray haberleri
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