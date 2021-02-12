Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye: O bildiriyi sen yazdırdın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni sponsorluk için düzenlenen törende konuştu. Fenerbahçe'ye karşı sert sözler kullanan Cengiz, "Hakemler de hata yapar bildirisini sen yazdırdın ey Ali Koç" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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