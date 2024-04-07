Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş açıklama! "Bunun adı akıl tutulması"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, "Bunun adı akıl tutulması" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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