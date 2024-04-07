Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Gerginlik devam ederse...
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar mücadelenin 1. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve devamında sarı lacivertli oyuncular sahadan çekildi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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