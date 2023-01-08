Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe galibiyeti sonrası flaş sözler! "6-7 olabilirdi"
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Dev derbi sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar." dedi. | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:32
Dursun Özbek'ten galibiyet sözleri! "6-7 olabilirdi" 08 Ocak 2023 | 12:00
01:24
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "45 dakikada..." 08 Ocak 2023 | 12:00
05:28
İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi son durum 08 Ocak 2023 | 12:00
00:34
G.Saray'dan Wout Weghorst girişimi! 06 Ocak 2023 | 12:00
02:03
Yıldız oyuncuya sert eleştiri! "Takımı bırakmış durumda" 05 Ocak 2023 | 12:00
01:52
Toroğlu yorumladı! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı? 04 Ocak 2023 | 12:00
01:05
Toroğlu G.Saray'ı bu sözlerle eleştirdi! "Derbide işleri zor" 04 Ocak 2023 | 12:00
00:46
Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! "Bu yaşta..." 04 Ocak 2023 | 12:00