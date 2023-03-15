Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Florya ve Kemerburgaz projelerine değinen başkan Özbek, Bankalar Birliği'nden en uygun zamanda çıkmak istediklerini dile getirdi. İşte açıklamaların tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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