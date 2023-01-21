Video Galatasaray Videoları Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Konuk takım ise 5 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Peki; Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray-Antalyaspor maçına dair tüm detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

21 Ocak 2023 | 15:39
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:19
Galatasaray - Antalyaspor maçına dair tüm bilgiler! 21 Ocak 2023 | 12:00
06:14
Dursun Özbek: Yel kayadan toz alır 21 Ocak 2023 | 12:00
01:55
G.Saray'da sol bekte kim oynayacak? 21 Ocak 2023 | 12:00
02:29
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan A Spor'a açıkladı! Torrent'e tazminat ödenecek mi? 20 Ocak 2023 | 12:00
05:42
Metin Öztürk A Spor'a konuştu! Torrent'e tazminat ödenecek mi? 20 Ocak 2023 | 12:00
00:52
"Maçın mutlak favorisi..." 20 Ocak 2023 | 12:00
00:51
"Okan Buruk'un kariyer zirvesi" 18 Ocak 2023 | 12:00
01:31
"G.Saray'da yedek oyuncu ayrımı yok" 18 Ocak 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN