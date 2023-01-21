Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Konuk takım ise 5 maçlık galibiyet hasretini dindirme peşinde... Peki; Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray-Antalyaspor maçına dair tüm detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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