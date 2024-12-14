Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Özbek, " Avrupa özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Başkaları gibi rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz. İşimize bakıyoruz." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Özbek: 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz 14 Aralık 2024 | 12:00
00:22
Okan Buruk'tan Kerem Demirbay sözleri! 11 Aralık 2024 | 12:00
01:34
Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde final hayal ediyoruz! 11 Aralık 2024 | 12:00
04:35
G.Saray'dan flaş F.Bahçe açıklaması! "Seviyeyi aşağıya çekiyorlar" 11 Aralık 2024 | 12:00
03:17
Hatipoğlu: Sivas'ta yaşananları herkes gördü! 10 Aralık 2024 | 12:00
04:10
Mertens ve ailesinden gülümseten görüntüler! 10 Aralık 2024 | 12:00
03:44
Dursun Özbek: Barış Alper'in sakatlık biçimi.... 10 Aralık 2024 | 12:00
02:09
Buruk'tan Barış Alper ve Osimhen açıklaması! 10 Aralık 2024 | 12:00