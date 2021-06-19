19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim sözleri!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da başkanlık seçiminde oyların 1.541'ini toplayarak sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, seçim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim ile ilgili de konuşan Elmas, "Verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz ve gereği neyse yapacağız. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik" dedi. (GS spor haberi)
19.06.2021
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