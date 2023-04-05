GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Galatasaray - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Zorlu mücadele 5 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranından naklen yayınlanacak. GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR maçını CANLI izle...
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