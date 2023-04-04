Galatasaray'da neler oluyor?
Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u 2-0'la geçen Galatasaray'da şampiyonluk adına önemli bir viraj aşıldı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan aktardı.
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