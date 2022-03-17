GALATASARAY BARCELONA CANLI İZLE | Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı öncesi son detaylar...
Galatasaray Barcelona CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Aslan, Camp Nou'da oynanan ilk maçta Katalan devine karşı iyi bir performans göstermiş ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Zorlu maç 17 Mart Perşembe günü 20:45'te Nef Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Galatasaray - Barcelona maçını CANLI izle...
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