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Galatasaray'dan transfer açıklaması l Video

Galatasaray kulübü transfer çalışmalarının UEFA Finansal Fair Play kriterlerine göre dikkatli ve gizlilik içersinde yürütüldüğünü açıkladı.
14.06.2019

Galatasaray kulübü transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "yeni sezon öncesi transfer çalışmalarımız, UEFA ​Finansal Fair Play çerçevesinde ve kulübümüz'ün çıkarları doğrultusunda son derece dikkatli ve gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Ancak her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de her gün çeşitli mecralarda kulübümüz ile ilgili hayal ürünü transfer haberleri yer almaktadır. Bu doğrultuda; camiamızdan ve taraftarlarımızdan, kulübümüz ve yönetimimizi yıpratmaya yönelik bu tarz gerçek dışı iddialara itibar etmemelerini rica ederiz. Unutulmamalıdır ki 1. transfer ve tescil dönemi TFF tarafından ilan edilmemiş dolayısıyla henüz başlamamıştır. Bu sürecin resmen başlaması ile birlikte transferlerle ilgili kap bilgilendirmelerinin medya organlarımız tarafından paylaşılacağını önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

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