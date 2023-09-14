Galatasaray antrenmanında fıskiye azizliği! Okan Buruk sırılsıklam oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte basına açık antrenman gerçekleşti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, fıskiyenin azizliğine uğradı. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri
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