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Galatasaray antrenmanında fıskiye azizliği! Okan Buruk sırılsıklam oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte basına açık antrenman gerçekleşti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, fıskiyenin azizliğine uğradı. İşte o anlar... | Galatasaray haberleri

14 Eylül 2023 | 15:08
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