Galatasaray antrenmanında eğlenceli anlar! Mertens'in Sara'ya hareketi sonrası...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılıların yaptığı idmanda özellikle Dries Mertens'in, Gabriel Sara'ya attığı bacak arası sonrası eğlenceli anlar yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
G.Saray antrenmanında eğlenceli anlar! 12 Mayıs 2025 | 12:00
04:41
G.Saray İkinci Başkanı Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 10 Mayıs 2025 | 12:00
00:26
Osimhen'den isabetli şut denemeleri! İZLE 06 Mayıs 2025 | 12:00
00:08
Kerem Demirbay'dan derbi sözleri! 03 Mayıs 2025 | 12:00
00:08
Yunus Akgün'den F.Bahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! 03 Mayıs 2025 | 12:00
00:27
Felipe Melo'dan flaş paylaşım! 20 Nisan 2025 | 12:00
01:22
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 16 Nisan 2025 | 12:00
00:56
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 16 Nisan 2025 | 12:00
Bugün
- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Muleka açıklaması! Satın alma opsiyonu...Besiktas 11 Mayıs 2025 | 12:54
- TRANSFER HABERİ - Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdiFenerbahce 11 Mayıs 2025 | 02:27
- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Victor Osimhen açıklamasıTrabzonspor 07 Mayıs 2025 | 03:44
- Felipe Melo'dan flaş paylaşım! "Fenerbahçe ağlama"Galatasaray 20 Nisan 2025 | 10:43