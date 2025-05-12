Video Galatasaray Videoları Galatasaray antrenmanında eğlenceli anlar! Mertens'in Sara'ya hareketi sonrası...

Galatasaray antrenmanında eğlenceli anlar! Mertens'in Sara'ya hareketi sonrası...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılıların yaptığı idmanda özellikle Dries Mertens'in, Gabriel Sara'ya attığı bacak arası sonrası eğlenceli anlar yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

12 Mayıs 2025 | 16:06
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:52
G.Saray antrenmanında eğlenceli anlar! 12 Mayıs 2025 | 12:00
04:41
G.Saray İkinci Başkanı Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 10 Mayıs 2025 | 12:00
00:26
Osimhen'den isabetli şut denemeleri! İZLE 06 Mayıs 2025 | 12:00
00:08
Kerem Demirbay'dan derbi sözleri! 03 Mayıs 2025 | 12:00
00:08
Yunus Akgün'den F.Bahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! 03 Mayıs 2025 | 12:00
00:27
Felipe Melo'dan flaş paylaşım! 20 Nisan 2025 | 12:00
01:22
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 16 Nisan 2025 | 12:00
00:56
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 16 Nisan 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN