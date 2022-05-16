GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Aslan'ın muhtemel 11'i!
Galatasaray - Adana Demirspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadelede Aslan'ın sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Annholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem ve Mostafa Mohamed 11'i bekleniyor. Müsabaka 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını CANLI izle...
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