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Galatasaray'dan yabancı kuralı tepkisi

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu kuralında yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.
10.07.2020
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