GALATASARAY HABERLERİ: Icardi sevinci simge oldu! İşte çocukların neşeli anları
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da futbolu kadar taraflı tarafsız herkes tarafından sempati duyulan isim olan Mauro Icardi'nin sevgisi sınır tanımıyor. Minik çocukların Icardi ile simgelenen şarkıdaki renkli görüntüleri dikkat çekti. İşte o anlar... GS SPOR HABERLERİ
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