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Galatasaray 2-2 Adana Demirspor maç sonucu (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarında naklen yayınlanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. İşte maçın özeti...

10 Aralık 2022 | 23:46
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