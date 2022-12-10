Galatasaray 2-2 Adana Demirspor maç sonucu (MAÇ ÖZETİ)
Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarında naklen yayınlanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. İşte maçın özeti...
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